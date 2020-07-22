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ГБР разоблачило сутенера у Баканова

Среда, 22 июля 2020, 11:59
Фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности.

Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение".

Детали: Задержали СБУшника 21 июля после получения им очередной неправомерной выгоды. 

 

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 УК) и избрании в отношении него меры пресечения.

Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: ГБРСБУ


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