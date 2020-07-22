Заручники луцького терориста розповіли, як він до них ставився
Середа, 22 липня 2020, 13:01
Максим Кривош, який захопив маршрутку із пасажирами у Луцьку, поводився чемно і не погрожував заручникам.
Джерело: сюжет волинського телеканалу Перший
Деталі: У сюжеті звільнені заручники розповідають, що Кривош ставився до них добре і не погрожував. Зокрема Наталія Боса розповідає, що він ставився "добре", а ходити у туалет пропонував у відро. На вулицю виходити не дозволяв.
Інша заручниця Руслана розповіла, що Кривош просив вести себе спокійно і не робити "зайвих рухів".
Читайте більше: Терорист в Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли
Передісторія:
- 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
- Ввечері Кривош випустив із автобуса трьох людей: літню жінку, підлітка й вагітну жінку. У Зеленського сказали, що цьому сприяла розмова президента з терористом.
- Зеленський виконав вимогу Кривоша: опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників і затримання чоловіка відео зникло зі сторінки Зеленського.
- Близько 22:00 Кривош здався поліції. Усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
- На брифінгу за підсумками звільнення заручників і затримання Кривоша повідомили, що зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них уже затримали.