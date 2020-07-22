Заручники луцького терориста розповіли, як він до них ставився

Максим Кривош, який захопив маршрутку із пасажирами у Луцьку, поводився чемно і не погрожував заручникам.

Джерело: сюжет волинського телеканалу Перший

Деталі: У сюжеті звільнені заручники розповідають, що Кривош ставився до них добре і не погрожував. Зокрема Наталія Боса розповідає, що він ставився "добре", а ходити у туалет пропонував у відро. На вулицю виходити не дозволяв.

Інша заручниця Руслана розповіла, що Кривош просив вести себе спокійно і не робити "зайвих рухів".

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