Заложники луцкого террориста рассказали, как он к ним относился

Максим Кривош, который захватил маршрутку с пассажирами в Луцке, вел себя вежливо и не угрожал заложникам.

Источник: сюжет волынского телеканала Первый

Детали: В сюжете освобожденые заложники рассказывают, что Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. В частности Наталья Босса рассказывает, что он относился "хорошо", а ходить в туалет предлагал в ведро. На улицу выходить не разрешал.

Другая заложница Руслана рассказала, что Кривошей просил вести себя спокойно и не делать "лишних движений".

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