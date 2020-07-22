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Заложники луцкого террориста рассказали, как он к ним относился

Среда, 22 июля 2020, 13:01

Максим Кривош, который захватил маршрутку с пассажирами в Луцке, вел себя вежливо и не угрожал заложникам.

Источник: сюжет волынского телеканала Первый

Детали: В сюжете освобожденые заложники рассказывают, что Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. В частности Наталья Босса рассказывает, что он относился "хорошо", а ходить в туалет предлагал в ведро. На улицу выходить не разрешал.

Другая заложница Руслана рассказала, что Кривошей просил вести себя спокойно и не делать "лишних движений".

Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

Предыстория:

  • 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
  • Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что этому способствовал разговор президента с террористом.
  • Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
  • Около 22:00 правоохранители штурмовали автобус. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
  • На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Темы: терроризмЛуцк


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