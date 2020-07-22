Луцького терориста вже допитали

Підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку Максима Кривоша у вівторок було допитано, він наразі перебуває в Луцькому слідчому ізоляторі й в четвер, як очікується, суд обере йому запобіжний захід.

Джерело: начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюк, якого цитує "Інтерфакс-Україна", голова обласної поліції Юрій Крошко, якого цитує LIGA.net



Пряма мова Данюка: "Нині відбуваються слідчі дії зі встановлення зв'язків терориста, місця придбання зброї, можливих спільників. Деяких людей затримано наразі й перевіряється інформація щодо їх участі в цьому терористичному акті... Терорист перебуває в Луцькому слідчому ізоляторі".

Деталі: За словами Данюка, суд з обрання запобіжного заходу відбудеться вже у четвер, 23 липня.



Коментуючи відео, де видно, як цей луцький терорист після завершення операції деякий час стоїть, і правоохоронці його не затримують, Данюк пояснив, що ця затримка була зумовлена професійною необхідністю.



У СБУ були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Правоохоонці хотіли впевнитися, що у чоловіка немає дистанційного пристрою керування цим вибуховим пристроєм, тому що заручники залишалися в автобусі.

Йому давали вказівки підняти руки, опустити руки, повернутися, постояти, силовики сканували місцевість приладами виявлення можливої небезпеки для заручників. І тільки після цього підійшли до нього співробітники поліції і СБУ, розповів Данюк.



Заручників після звільнення, за словами начальника облуправління СБУ, допитували протягом декількох годин. До лікарні з них ніхто не звертався. Їхній стан задовільний, уточнив очільник управління СБУ.

Голова обласної поліції Юрій Крошко також розповів, чому під час захоплення автобуса із заручниками в Луцьку правоохоронці не обмежували стільниковий зв'язок терористові Максиму "Плохому" Кривошу.

За його словами, зв'язок не обмежувався, тому що з терористом було необхідно вести переговори, а говорив він тільки по мобільному телефону, на особистий контакт не виходив.

На питання журналіста, чи не було додаткової загрози через доступ терориста до зв'язку, Данюк сказав, що правоохоронці були готові обмежити зв'язок "в будь-який момент".