Луцкий террорист уже допрошен
Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош во вторник был допрошен, он сейчас находится в Луцком следственном изоляторе и в четверг, как ожидается, суд изберет ему меру пресечения.
Источник: начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюк, которого цитирует "Интерфакс-Украина", председатель областной полиции Юрий Крошко, которого цитирует LIGA.net
Прямая речь Данюка: "Сейчас происходят следственные действия по установлению связей террориста, места приобретения оружия, возможных сообщников. Несколько человек задержаны сейчас и проверяется информация относительно их участия в этом террористическом акте ... Террорист находится в Луцком следственном изоляторе".
Детали: По словам Данюка, суд по избранию меры пресечения состоится уже в четверг, 23 июля.
Комментируя видео, где видно, как этот луцкий террорист после завершения операции некоторое время стоит, и правоохранители его не задерживают, Данюк пояснил, что эта задержка была обусловлена профессиональной необходимостью.
У СБУ были подозрения, что в автобусе остался взрывное устройство. Правоохранители хотели убедиться, что у мужчины нет дистанционного устройства управления этим взрывным устройством, так как заложники оставались в автобусе.
Ему давали указания поднять руки, опустить руки, повернуться, постоять, силовики сканировали местность приборами обнаружения возможной опасности для заложников. И только после этого подошли к нему сотрудники полиции и СБУ, рассказал Данюк.
Заложников после освобождения, по словам начальника облуправления СБУ, допрашивали в течение нескольких часов. В больницу с ним никто не обращался. Их состояние удовлетворительное, уточнил глава управления СБУ.
Председатель областной полиции Юрий Крошко также рассказал, почему во время захвата автобуса с заложниками в Луцке правоохранители не ограничивали сотовую связь террористу Максиму "Плохому" Кривошу.
По его словам, связь не ограничивалась, потому что с террористом было необходимо вести переговоры, а говорил он только по мобильному телефону, на личный контакт не выходил.
На вопрос журналиста, не было ли дополнительной угрозы из-за доступа террориста к связи, Данюк сказал, что правоохранители были готовы ограничить связь "в любой момент".
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Предыстория:
- 21 июля в центре Луцка мужчина захватил заложников в автобусе. Он позвонил в полицию и представился именем Максим Плохой. Позже выяснилось, что его настоящее имя – Максим Кривош.
- Вечером Кривош выпустил из автобуса троих человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. У Зеленского сказали, что этому способствовал разговор президента с террористом.
- Зеленский выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.
- Около 21:40 злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13.
- На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.