Уряд продовжив карантин до кінця літа

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 липня, Офіс президента

Пряма мова: "Сьогодні в нас на порядку денному планується продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня".

Деталі: Шмигаль зазначив, що адаптивний підхід на регіональному рівні довів свою ефективність і дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні.

UPD: Рішення на засіданні ухвалили одностайно.

Глава МОЗ Максим Степанов на нараді у президента також повідомив, що нові норми проведення карантину гармонізуються з європейськими, також змінюються підходи до показників захворюваності. Так, рахуватимуть не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

На засіданні ж уряду Степанов розповів дослівно таке.

Пряма мова: В чому відмінність: в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або в окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджуватиметься національною комісією ТЕБ та НС.

Базовим рівнем моніторингу є моніторинг на рівні області показників, які використовуються і наразі: завантаженість ліжок (не більше 50%), середня кількість тестувань (не менше 24 на 100 тисяч населення), коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більше 11%) і показник динаміки зростання випадків інфікування (не більше 10%).

Коли немає перевищень, область та всі її райони перебувають у зеленій зоні , де діють такі обмеження: в громадських будівлях маски або респіратор, проведення масових заходів – не більше 1 особи на 5 квадратних метрів, заповнюваність театрів і кінотеатрів – 50%, перевезення пасажирів тільки в рамках сидячих місць.

Якщо ж починають змінюватися індикатори 5 днів поспіль, то починають переходити регіони або ОАТО, жовта в нас буферна зона, або помаранчева і червона".