Правительство продолжило карантин до конца лета

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 июля, Офис президента

Прямая речь: "Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа".

Детали: Шмыгаль отметил, что адаптивный подход на региональном уровне доказал свою эффективность и позволяет контролировать уровень заболеваемости в Украине.

UPD: Решение на заседании приняли единогласно.

Глава Минздрава Максим Степанов на совещании у президента также сообщил, что новые нормы проведения карантина карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости.

Так, будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

На заседании же правительства Степанов рассказал буквально следующее.

Прямая речь: "В чем отличие: в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются и сейчас: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований (не менее 24 на 100 000 населения), коэффициент выявления случаев инфицирования (не более 11%) и показатель динамики роста случаев инфицирования (не более 10%).

Когда нет превышений, область и все ее районы находятся в зеленой зоне, где действуют следующие ограничения: в общественных зданиях маски или респиратор, проведение массовых мероприятий - не более 1 человека на 5 квадратных метров, заполняемость театров и кинотеатров - 50%, перевозка пассажиров только в рамках сидячих мест.

Если же начинают меняться индикаторы 5 дней подряд, то начинают переходить регионы или ОАТЕ, желтая у нас буферная зона, или оранжевая и красная".