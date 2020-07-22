США звинуватили китайських хакерів у викраденні даних виробників вакцин від COVID

Міністерство юстиції США оголосило кримінальні звинувачення двом хакерам, які працюють із китайським урядом, у зломі систем і викраденні інтелектуальної власності компаній, що розробляють вакцини проти коронавірусу, по всьому світу.

Джерело: Associated Press

Деталі: Прокурори вважають, що хакери, ідентифіковані як Лі Сяою та Донг Джаджі (Li Xiaoyu, Dong Jiazhi), вкрали інформацію на сотні мільйонів доларів не лише для особистого прибутку, але й для досліджень та технологій, які можуть бути корисними для китайського уряду.

Їх не звинувачують у фактичному отриманні коронавірусних досліджень, але звинувачувальний акт підкреслює, наскільки наукові інновації стали ціллю для закордонних урядів та злочинців, які хочуть дізнатися, що розвивають американські компанії під час пандемії.

У цьому випадку хакери досліджували вразливості в комп'ютерних мережах біотехнологічних фірм та діагностичних компаній, які розробляли вакцини, тестували набори та досліджували противірусні препарати.

За даними американської сторони, китайські хакери, які разом вчилися в коледжі, працювали разом більше 10 років, орієнтуючись на високотехнологічні компанії більш ніж у 10 країнах.

Американські чиновники сумніваються, що хакери потраплять на лаву підсудних у США, Мінюст закладає у публічне викриття символічне й стримувальне значення.

Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло безпосередньо на обвинувальний акт, але згадало тезу речника Міністерства закордонних справ про Китай як жертву "безпідставних спекуляцій".

Цьому передувало: Британський національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив у четвер, що хакери, яких підтримує Росія, намагаються вкрасти дослідження щодо вакцин і лікування COVID-19 з академічних і фармацевтичних установ по всьому світу.