Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США обвинили китайских хакеров в хищении данных производителей вакцин от COVID

Среда, 22 июля 2020, 13:44

Министерство юстиции США объявило уголовные обвинения двум хакерам, работающим с китайским правительством, во взломе систем и похищении интеллектуальной собственности компаний, разрабатывающих вакцины против коронавируса, по всему миру.

Источник: Associated Press

Детали: Прокуроры считают, что хакеры, идентифицированные как Ли Сяою и Донг Джаджи (Li Xiaoyu, Dong Jiazhi), украли информацию на сотни миллионов долларов не только для личной прибыли, но и для исследований и технологий, которые могут быть полезны для китайского правительства.

Их не обвиняют в фактическом получении коронавирусных исследований, но обвинительный акт подчеркивает, насколько научные инновации стали целью для иностранных правительств и преступников, которые хотят узнать, что развивают американские компании во время пандемии.

В этом случае хакеры исследовали уязвимости в компьютерных сетях биотехнологических фирм и диагностических компаний, которые разрабатывали вакцины, тестировали наборы и исследовали противовирусные препараты.

По данным американской стороны, китайские хакеры, которые вместе учились в колледже, работали вместе более 10 лет, ориентируясь на высокотехнологичные компании более чем в 10 странах.

Американские чиновники сомневаются, что хакеры попадут на скамью подсудимых в США, Минюст закладывает в публичное разоблачение символическое и сдерживающие значение.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило непосредственно на обвинительный акт, но вспомнило тезис представителя Министерства иностранных дел о Китае как жертве "безосновательных спекуляций".

Этому предшествовало: Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования по вакцинам и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

Темы: хакерыСШАКитайкоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 23 июля: полтавский теракт, поджог дома активиста

Зеленский хочет с Путиным подписать соглашение о прекращении огня

"Плевок в глаза фанам": ульрас Динамо отреагировали на назначение Луческу

Пожизненно отстранен от футбола вице-президент УАФ, который ударил судью

видео60 нарушений за 50 дней и превышение скорости втрое: как ездят нардепы

фотоСБУ разоблачила банду "Князя", которая терроризировала три области

Все новости...
хакеры
Госдеп США объявил вознаграждение по $ 1 млн за двух украинских хакеров
Взломавшим Twitter-аккаунты Маска и Обамы хакерам было по 19-20 лет — СМИ
В Twitter рассказали, сколько аккаунтов было взломано 15 июля
Последние новости
08:56
Число новых случаев коронавируса в Украине подскочило почти до тысячи
08:48
Парламент Хорватии утвердил новое правительство
08:39
В Словакии после 18-часовых дебатов провалился вотум недоверия премьеру
08:06
Всемирный банк вступился за Шабунина: Гражданское общество должно выполнять миссию
08:00
Главные новости четверга и ночи: полтавский теракт, поджог дома Шабунина
07:10
ООС: Украинские бойцы без потерь, у российских наемников – двое раненых
06:13
Соперника Лукашенко будут держать еще 15 дней под стражей
04:59
Пандемия: темпы распространения болезни не уменьшаются
03:51
На Буковине в который раз от COVID-19 выздоровели почти 100 больных
02:56
Конгресс США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Все новости...