США обвинили китайских хакеров в хищении данных производителей вакцин от COVID

Министерство юстиции США объявило уголовные обвинения двум хакерам, работающим с китайским правительством, во взломе систем и похищении интеллектуальной собственности компаний, разрабатывающих вакцины против коронавируса, по всему миру.

Источник: Associated Press

Детали: Прокуроры считают, что хакеры, идентифицированные как Ли Сяою и Донг Джаджи (Li Xiaoyu, Dong Jiazhi), украли информацию на сотни миллионов долларов не только для личной прибыли, но и для исследований и технологий, которые могут быть полезны для китайского правительства.

Их не обвиняют в фактическом получении коронавирусных исследований, но обвинительный акт подчеркивает, насколько научные инновации стали целью для иностранных правительств и преступников, которые хотят узнать, что развивают американские компании во время пандемии.

В этом случае хакеры исследовали уязвимости в компьютерных сетях биотехнологических фирм и диагностических компаний, которые разрабатывали вакцины, тестировали наборы и исследовали противовирусные препараты.

По данным американской стороны, китайские хакеры, которые вместе учились в колледже, работали вместе более 10 лет, ориентируясь на высокотехнологичные компании более чем в 10 странах.

Американские чиновники сомневаются, что хакеры попадут на скамью подсудимых в США, Минюст закладывает в публичное разоблачение символическое и сдерживающие значение.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило непосредственно на обвинительный акт, но вспомнило тезис представителя Министерства иностранных дел о Китае как жертве "безосновательных спекуляций".

Этому предшествовало: Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил в четверг, что хакеры, которых поддерживает Россия, пытаются украсть исследования по вакцинам и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.