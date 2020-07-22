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Бойовики знову скинули з БПЛА боєприпас на захисників Донбасу: поранено 2 бійців

Середа, 22 липня 2020, 13:52

Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі після того, як російські окупанти за допомогою безпілотного літального апарату скинули гранатометний постріл.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Гранатометний постріл ВОГ-25 за допомогою БПЛА бойовики скинули проти оборонців населеного пункту Богданівка.

Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.

Дослівно: "Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Українська правда


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