Бойовики знову скинули з БПЛА боєприпас на захисників Донбасу: поранено 2 бійців
Середа, 22 липня 2020, 13:52
Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі після того, як російські окупанти за допомогою безпілотного літального апарату скинули гранатометний постріл.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Гранатометний постріл ВОГ-25 за допомогою БПЛА бойовики скинули проти оборонців населеного пункту Богданівка.
Двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано належну медичну допомогу.
Дослівно: "Такі підступні дії російських окупантів без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".
Українська правда