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Боевики снова сбросили с БПЛА боеприпас на защитников Донбасса: ранены 2 бойца

Среда, 22 июля 2020, 13:52

Двое украинских военных получили ранения на Донбассе после того, как российские оккупанты с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранатометный выстрел.

Источник: штаб ООС

Детали: Гранатометный выстрел ВОГ-25 с помощью БПЛА боевики сбросили против защитников населенного пункта Богдановка.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в лечебные учреждения им предоставлена надлежащую медицинскую помощь.

Дословно: "Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются".



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