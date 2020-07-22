Боевики снова сбросили с БПЛА боеприпас на защитников Донбасса: ранены 2 бойца

Двое украинских военных получили ранения на Донбассе после того, как российские оккупанты с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранатометный выстрел.

Источник: штаб ООС

Детали: Гранатометный выстрел ВОГ-25 с помощью БПЛА боевики сбросили против защитников населенного пункта Богдановка.

Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в лечебные учреждения им предоставлена надлежащую медицинскую помощь.

Дословно: "Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются".