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У Києві знайшли мертвим керівника "Дому милосердя"

Середа, 22 липня 2020, 13:56
У Києві знайшли мертвим керівника Дому милосердя

У квартирі в Києві знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна.

Джерело: ТСН, Facebook-сторінка поліції Києва

Дослівно: "Тіло чоловіка виявили у Дніпровському районі столиці. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу".

Деталі: В коментарі ТСН поліція підтвердила, що йдеться саме про Кучапіна. Також поліція розповіла, що 16 липня він пішов із дому та не виходив на зв'язок.

Під час попереднього огляду тіла не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ із додатковою кваліфікацією – природня смерть.

Видання ТСН повідомляє, що напередодні Олексію надходили погрози через допомогу безпритульним.

ГО "Дім милосердя" займається допомогою безпритульним та інвалідам.

  

Теми: криміналКиїв
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