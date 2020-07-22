В Киеве нашли мертвым руководителя "Дома милосердия"

В квартире в Киеве нашли мертвым руководителя ОО "Дом милосердия" Алексея Кучапина.

Источник: ТСН, Facebook-страница полиции Киева

Дословно: "Тело мужчины обнаружили в Днепровском районе столицы. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза".

Детали: В комментарии ТСН полиция подтвердила, что речь идет именно о Кучапине. Также полиция рассказала, что 16 июля он ушел из дома и не выходил на связь.

Во время предварительного осмотра тела не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

Издание ТСН сообщает, что накануне Алексею поступали угрозы из-за помощи бездомным.

ОО "Дом милосердия" занимается помощью бездомным и инвалидам.