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В Україні з'явилося нове міністерство

Середа, 22 липня 2020, 14:20
В Україні з'явилося нове міністерство

Кабінет міністрів утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Джерело: Засідання Кабміну

Деталі: Перед цим нещодавно призначений віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів, що це міністерство буде відповідати за "формування та забезпечення, реалізацію державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості".

Пряма мова Уруського: "Прийняття цієї постанови (простворення міністерства – ред.) дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходження до державного бюджету, розвиток регіонів, позитивно вплине на ринкове середовище".   

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Теми: Кабінет міністрівОПК
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