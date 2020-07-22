В Україні з'явилося нове міністерство
Середа, 22 липня 2020, 14:20
Кабінет міністрів утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Джерело: Засідання Кабміну
Деталі: Перед цим нещодавно призначений віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів, що це міністерство буде відповідати за "формування та забезпечення, реалізацію державної промислової політики у сферах розвитку стратегічних галузей промисловості".
Пряма мова Уруського: "Прийняття цієї постанови (простворення міністерства – ред.) дозволить забезпечити сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходження до державного бюджету, розвиток регіонів, позитивно вплине на ринкове середовище".
Передісторія:
- 16 липня Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
Українська првавда