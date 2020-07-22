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В Украине появилось новое министерство

Среда, 22 июля 2020, 14:20
В Украине появилось новое министерство

Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Источник: Заседание Кабмина

Детали: Перед этим недавно назначенный вицепремьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что это министерство будет отвечать за "формирование и обеспечение, реализацию государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности".

Прямая речь Уруского: "Принятие этого постановления (о создании министерства - ред.) позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступления в государственный бюджет, развитие регионов, положительно повлияет на рыночную среду".

Предыстория:

16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровВПК
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