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Харків'янин, затриманий після захоплення заручників у Луцьку, був волонтером АТО

Середа, 22 липня 2020, 15:16

44-річному жителю Харкова, якого перевіряють на причетність до подій в Луцьку, готують підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Джерело: начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова: "В ході проведення невідкладних обшуків було встановлено, що, дійсно, у громадянина, 1976 року народження, який проживав в будинку на території Індустріального району, знаходилася зброя. Це близько шести гранат, револьвери, пістолети, кобури, гвинтівка і патрони до гвинтівки — як патрони до нарізної зброї, це калібр 7.62, так і до гладкоствольної... Обшук і огляд даної зброї, тривав майже цілу ніч".

Деталі: Поліція призначила 12 судових експертиз.

За інформацією слідчих, чоловік їздив в зону АТО як волонтер і міг привезти зброю звідти.

Слідством висунуто ряд версій про надходження зброї, зберігання зброї й причетності цього чоловіка до інших злочинів на території Харківської області, так і на території України.

Власник же зброї повідомив поліції, що придбав її для самозахисту. Деяка зброя, переважно мисливська, зареєстрована, з'ясували слідчі.

Чи причетний харків'янин до злочину в Луцьку і в чому полягає цей зв'язок, розслідує СБУ. Версії начальник Слідчого управління не озвучив.

Затриманого мають допитати і вручити підозру. Очікується, що суд обиратиме йому запобіжний захід 23 липня.

Теми: Луцьктероризмполіція


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