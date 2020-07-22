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Харьковчанин, задержанный после захвата заложников в Луцке, был волонтером АТО

Среда, 22 июля 2020, 15:16
Харьковчанин, задержанный после захвата заложников в Луцке, был волонтером АТО

44-летнему жителю Харькова, которого проверяют на причастность к захвату заложников в Луцке, готовят подозрение по факту незаконного обращения с оружием.

Источник: начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Чиж, которого цитирует "Суспильне"

Прямая речь: "В ходе проведения неотложных обысков было установлено, что, действительно, у гражданина, 1976 года рождения, проживающего в доме на территории Индустриального района, находилось оружие. Это около шести гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовка и патроны к винтовке - как патроны к нарезному оружию, это калибр 7.62, так и к гладкоствольному ... Обыск и осмотр данного оружия, продолжался всю ночь".

Детали: Полиция назначила 12 судебных экспертиз.

По информации следователей, мужчина ездил в зону АТО как волонтер и мог привезти оружие оттуда.

Следствием выдвинут ряд версий о поступлении оружия, хранении оружия и причастности этого человека к другим преступлениям на территории Харьковской области, так и на территории Украины.

Владелец же оружия сообщил полиции, что приобрел его для самозащиты. Некоторое оружие, преимущественно охотничье, зарегистрировано, выяснили следователи.

Причастен ли харьковчанин к преступлению в Луцке и в чем заключается эта связь, расследует СБУ. Версии начальник Следственного управления не озвучил.

Задержанного должны допросить и вручить подозрение. Ожидается, что суд будет избирать ему меру пресечения 23 июля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луцктерроризмполиция
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