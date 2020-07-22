Окупанти штрафують кримчан за перетин адмінкордону за українським паспортом

Прикордонники РФ почали штрафувати кримчан за спробу перетнути адмінкордон з окупованим Кримом за українським паспортом.

Джерело: Кримська правозахисна група

Деталі: При в'їзді на окупований півострів ФСБ вимагає від кримчан пред'являти російський паспорт. Якщо у жителя Криму немає з собою російського паспорта, а є тільки український, співробітники прикордонного управління ФСБ РФ виносять постанову про призначення адміністративного покарання.

За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним. Про це йдеться в документі, складеному 20 липня 2020 року на мешканку Криму, яка поверталася додому в Ялту з Києва.

Ялтинка повідомила КПГ, що її півтори години допитував співробітник ФСБ в російському пункті пропуску "Перекоп" (навпроти українського КПВВ "Чаплинка").

В результаті кримчанку оштрафували на 2000 рублів за ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Порушення правил перетину Державного кордону РФ).

Таким чином, російські силовики примушують кримчан пред'являти саме російський паспорт, виданий Росією в Криму в порушення міжнародних норм в рамках примусу до громадянства.

Аналітик КПГ Олександр Сєдов пояснює, що оскільки Крим є територією України, і громадяни України перебувають в Криму на законних підставах, то переслідування жителів Криму владою РФ на окупованій нею території за перетин адміністративного кордону за українськими документами є порушенням свободи пересування (стаття 2 Протоколу 4 Європейської конвенції з прав людини).

Подібна практика демонструє, що наслідком нав'язаного громадянства країни-окупанта є примус до виконання обов'язків громадян РФ (служба в армії країни-окупанта, участь у голосуваннях), переслідування жителів Криму за законами РФ і порушення основних прав і свобод, включаючи свободу пересування.