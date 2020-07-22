Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты штрафуют крымчан за пересечение админграницы по украинскому паспорту

Среда, 22 июля 2020, 15:53
Крым Реалии

Пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом по украинскому паспорту.

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: При въезде на оккупированный полуостров ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят  постановление о назначении административного наказания.

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Ялтинка сообщила КПГ, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ  в российском пункте пропуска "Перекоп" (напротив украинского КПВВ "Чаплынка").

В итоге крымчанку  оштрафовали на 2000 рублей по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

 

Таким образом, российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству.

Аналитик КПГ Александр Седов поясняет, что поскольку Крым является территорией Украины, и граждане Украины находятся в Крыму на законных основаниях, то преследование жителей Крыма властями РФ на оккупированной ею территории за пересечение административной границы по украинским документам является нарушением свободы передвижения (статья 2 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека).

Подобная практика демонстрирует, что следствием навязанного  гражданства страны-оккупанта является  принуждение к выполнению обязанностей граждан РФ  (служба в армии страны-оккупанта, участие в голосованиях), преследование жителей Крыма по законам РФ и нарушение  основных прав и свобод,  включая свободу передвижения.

Темы: Крымправа человекаоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд Варшавы арестовал экс-главу Укравтодора на три месяца

На стадионы Украины начнут пускать зрителей

Европейские "военкоматы" и мобилизация: Зеленский предложил резервистам изменения

Госдеп США объявил вознаграждение по $ 1 млн за двух украинских хакеров

Оккупанты штрафуют крымчан за пересечение админграницы по украинскому паспорту

фото, видео, дополненоВ центре Киева взорвался BMW X5: згорели два авто

Все новости...
Крым
Зеленский и Путин могут встретиться в Крыму только при одном условии – Кулеба
Украина напоминает оккупантам, что Путина в Крым никто не приглашал
Путин рассказал, как говорил с Азаровым о финансировании Крыма
Последние новости
18:50
Венгрия передала Украине 1 млн гривен помощи для ликвидации последствий наводнений
18:39
Оккупанты 6 раз нарушили "тишину", двое украинских воинов ранены
18:38
Суд Варшавы арестовал экс-главу Укравтодора на три месяца
18:24
В июле цена на газ для населения выросла на 7% – "Нафтогаз"
18:19
Из танкера Delfi снова потекли нефтепродукты
18:07
На части киевских пляжей не рекомендуют купаться, на двух - запрещено
17:59
Закрытие межбанка: евро превысил 32 гривни
17:56
В рекламе Трампа использовали фото с Майдана для иллюстрации хаоса
17:52
Свадьба и церковная служба обусловили всплеск коронавируса на Днепропетровщине
17:48
В Киеве установят фонтан перед центральной станцией метро
Все новости...