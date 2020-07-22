Оккупанты штрафуют крымчан за пересечение админграницы по украинскому паспорту

Пограничники РФ начали штрафовать крымчан за попытку пересечь админграницу с оккупированным Крымом по украинскому паспорту.

Источник: Крымская правозащитная группа

Детали: При въезде на оккупированный полуостров ФСБ требует от крымчан предъявлять российский паспорт. Если у жителя Крыма нет с собой российского паспорта, а есть только украинский, сотрудники погрануправления ФСБ РФ выносят постановление о назначении административного наказания.

По утверждению ФСБ, украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным. Об этом говорится в документе, составленном 20 июля 2020 года на жительницу Крыма, которая возвращалась домой в Ялту из Киева.

Ялтинка сообщила КПГ, что ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска "Перекоп" (напротив украинского КПВВ "Чаплынка").

В итоге крымчанку оштрафовали на 2000 рублей по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ).

Таким образом, российские силовики принуждают крымчан предъявлять именно российский паспорт, выданный Россией в Крыму в нарушение международных норм в рамках принуждения к гражданству.

Аналитик КПГ Александр Седов поясняет, что поскольку Крым является территорией Украины, и граждане Украины находятся в Крыму на законных основаниях, то преследование жителей Крыма властями РФ на оккупированной ею территории за пересечение административной границы по украинским документам является нарушением свободы передвижения (статья 2 Протокола 4 Европейской конвенции по правам человека).

Подобная практика демонстрирует, что следствием навязанного гражданства страны-оккупанта является принуждение к выполнению обязанностей граждан РФ (служба в армии страны-оккупанта, участие в голосованиях), преследование жителей Крыма по законам РФ и нарушение основных прав и свобод, включая свободу передвижения.