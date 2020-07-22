В Україні створять базу тих, хто замішаний у тероризмі чи потрапив під санкції

Кабінет міністрів затвердив порядок формування переліку осіб, які пов'язані з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Джерело: засідання уряду 22 липня, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно з проєктом постанови, Держфінмоніторинг зобов'язаний сформувати такий перелік на підставі відповідних судових рішень або інформації міжнародних організацій чи інших уповноважених органів.

Крім цього, Кабмін затвердив положення про єдину інформаційну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно з проєктом відповідної постанови, Держфінмоніторинг також уповноважений визначити обсяг даних із державних електронних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання відомством покладених на нього зобов'язань.