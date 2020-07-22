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В Украине создадут базу тех, кто замешан в терроризме или попал под санкции

Среда, 22 июля 2020, 16:11
В Украине создадут базу тех, кто замешан в терроризме или попал под санкции

Кабинет министров утвердил порядок формирования перечня лиц, которые связаны с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции.

Источник: заседание правительства 22 июля, "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно проекту постановления, Госфинмониторинг обязан сформировать такой перечень на основании соответствующих судебных решений или информации международных организаций или других уполномоченных органов.

Помимо этого, Кабмин утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Согласно проекту соответствующего постановления, Госфинмониторинг также уполномочен определить объем данных из государственных электронных информационных ресурсов, которые необходимы для выполнения ведомством возложенных на него обязательств.

Темы: Кабинет министровтерроризмсанкции
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