Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Європейські "військкомати" і мобілізація: Зеленський запропонував резервістам зміни

Середа, 22 липня 2020, 16:42

Президент Володимир Зеленський зустрівся із резервістами і запропонував їм долучитися до обговорення законів, які їх стосуються.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зеленський зустрівся з представниками Ради резервістів ЗСУ, яка була створена у 2018 році.

Він запропонував обговорити подані ним два законопроєкти, розроблені Міноборони:

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку;

- Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період.

Перший передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів.

Також законопроект передбачає, що резервістів у особливий період зможуть призивати без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.

Крім того, згідно проєкту закону на резервістів поширюється комплекс соцгарантій, які діють для мобілізованих осіб, а також створюється військовий облік резервістів, зокрема за допомогою автоматизованої системи "Оберіг".

Другий законопроект передбачає пільгове оподаткування резервістів-фопів у особливий період. На весь час такої служби вони звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Представники Ради подякували президенту за підтримку ініціативи резервістів і винесення на розгляд парламенту законопроектів як невідкладних.

Українська правда
Теми: Зеленськийармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд Варшави заарештував екскерівника Укравтодору на три місяці

На стадіони України почнуть пускати глядачів

Європейські "військкомати" і мобілізація: Зеленський запропонував резервістам зміни

Держдеп США оголосив винагороду по $1 млн за двох українських хакерів

Окупанти штрафують кримчан за перетин адмінкордону за українським паспортом

фото, відео, доповнено У центрі Києва вибухнув BMW X5: згоріли два авто

Усі новини...
Зеленський
Зеленського закликають зупинити закон про посилення покарання за п’яне водіння
Жванія заявив, що Порошенко захопив владу у 2014-му й намагається зробити це знову
Зеленський скасував візи для громадян 6 країн
Останні новини
19:22
Уряд Німеччини критикують плани США розширити санкції щодо "Північного потоку-2"
19:14
Офіційний курс гривні наближається до 28 за долар
18:59
Адвокат отримав 10 років в'язниці за крадіжку 6 млн гривень у свого клієнта
18:50
Угорщина передала Україні 1 млн гривень допомоги для ліквідації наслідків повеней
18:39
Окупанти 6 разів порушили "тишу", двоє українських воїнів поранені
18:38
Суд Варшави заарештував екскерівника Укравтодору на три місяці
18:24
У липні ціна на газ для населення зросла на 7% – "Нафтогаз"
18:19
Із танкера Delfi знову потекли нафтопродукти
18:07
списокНа частині київських пляжів не рекомендують купатися, на двох - заборонено
17:59
Закриття міжбанку: євро перевищив 32 гривні
Усі новини...