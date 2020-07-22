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Європейські "військкомати" і мобілізація: Зеленський запропонував резервістам зміни

Середа, 22 липня 2020, 16:42
Європейські військкомати і мобілізація: Зеленський запропонував резервістам зміни

Президент Володимир Зеленський зустрівся із резервістами і запропонував їм долучитися до обговорення законів, які їх стосуються.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Зеленський зустрівся з представниками Ради резервістів ЗСУ, яка була створена у 2018 році.

Він запропонував обговорити подані ним два законопроєкти, розроблені Міноборони:

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку;

- Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період.

Перший передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів.

Також законопроект передбачає, що резервістів у особливий період зможуть призивати без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.

Крім того, згідно проєкту закону на резервістів поширюється комплекс соцгарантій, які діють для мобілізованих осіб, а також створюється військовий облік резервістів, зокрема за допомогою автоматизованої системи "Оберіг".

Другий законопроект передбачає пільгове оподаткування резервістів-фопів у особливий період. На весь час такої служби вони звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Представники Ради подякували президенту за підтримку ініціативи резервістів і винесення на розгляд парламенту законопроектів як невідкладних.

Українська правда

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Теми: Зеленськийармія
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