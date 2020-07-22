Европейские "военкоматы" и мобилизация: Зеленский предложил резервистам изменения

Президент Владимир Зеленский встретился с резервистами и предложил им присоединиться к обсуждению законов, которые их касаются.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Зеленский встретился с представителями Совета резервистов ВСУ, которая был создан в 2018 году.

Он предложил обсудить представленные им два законопроекты, разработанные Минобороны:

- О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета;

- О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период.

Первый предполагает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами.

Также законопроект предусматривает, что резервистов в особый период смогут призывать без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Кроме того, согласно проекту закона, на резервистов распространяется комплекс соцгарантий, которые действуют для мобилизованных лиц, а также создается военный учет резервистов, в частности с помощью автоматизированной системы "Оберег".

Второй законопроект предусматривает льготное налогообложение резервистов-фопов в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Представители Совета поблагодарили президента за поддержку инициативы резервистов и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных.