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На стадіони України почнуть пускати глядачів

Середа, 22 липня 2020, 17:01
На стадіони України почнуть пускати глядачів
УНІАН

Міністерство охорони здоров’я дозволило пускати обмежену кількість глядачів на матчі Прем’єр-ліги України з футболу.

Джерело: лист очільника МОЗ Максима Степанова УАФ, який є в розпорядженні УП, очільник УАФ Андрій Павелко в Facebook

Дослівно МОЗ: "За результатами проведення аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних ситуацій, які запроваджуються в регіонах України, досвіду європейських країн, які розпочали доступ глядачів до перегляду футбольних матчів, МОЗ України вважає за можливе поступове залучення глядачів зокрема на матчі плей-оф УПЛ сезону 2019/20 років 25 та 29 липня у тестовому режимі".

 
 

Пряма мова Павелка: "Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25%. Звичайно ж, окрім дотримання дистанції, глядачі, як і всі учасники поєдинків, будуть також зобов’язані дотримуватись й інших вимог карантинного режиму. Рішення МОЗ - це ще одна надзвичайно важлива перемога українського футболу над COVID-19".

Деталі: За словами Павелка, у разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

Українська правда
Теми: футболкарантинМОЗ
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