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На стадионы Украины начнут пускать зрителей

Среда, 22 июля 2020, 17:01
На стадионы Украины начнут пускать зрителей
УНИАН

Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу.

Источник: письмо главы Минздрава Максима Степанова УАФ, которое есть в распоряжении УП, глава УАФ Андрей Павелко в Facebook

Дословно Минздрав: "По результатам проведения анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических ситуаций, которые вводятся в регионах Украины, опыта европейских стран, которые начали доступ зрителей к просмотру футбольных матчей, Минздрав Украины считает возможным постепенное вовлечение зрителей в частности на матчи плей-офф УПЛ сезона 2019/20 гг. 25 и 29 июня в тестовом режиме".

 
 

Прямая речь Павелко: "Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, можно будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19".

Детали: По словам Павелко, в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.

Украинская правда

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Темы: футболкарантинМинздрав
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