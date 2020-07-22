Двоє поліцейських били свідка, щоб той зізнався у вбивстві - ДБР

Двох поліцейських підозрюють у вибиванні зізнання в умисному вбивстві.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалось насиллям, повідомили начальнику та заступнику начальника одного із секторів Жовтоводського ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Зараз вирішується питання щодо їхнього арешту і відсторонення від посад.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Дослівно: "Слідством встановлено, що у червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель мешканця Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили до відділу поліції громадянина, який у момент вибуху перебував неподалік місця події.

У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали "вибивати" зізнання в умисному вбивстві. Останній, у свою чергу, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії.

Змушуючи визнати провину поліцейські нанесли потерпілому понад 20 ударів, чим спричинили численні травми, що за висновком судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеню тяжкості".