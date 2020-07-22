Двое полицейских били свидетеля, чтобы тот признался в убийстве - ГБР

Двух полицейских подозревают в выбивании признания в умышленном убийстве.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: О подозрение в превышении власти, которое сопровождалось насилием, сообщили начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Сейчас решается вопрос об их аресте и отстранению от должностей.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Дословно: "Следствием установлено, что в июне 2020 полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боевого запаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия.

В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии.

Заставляя признать вину полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы, по заключению судебно-медицинской экспертизы телесными повреждениями средней степени тяжести".