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Стало відоме ім'я бійця, який загинув під Зайцевим

Середа, 22 липня 2020, 17:44
Стало відоме ім'я бійця, який загинув під Зайцевим

Українським сержантом, який загинув 13 липня під Зайцевим на Донбасі, виявився уродженець Верхньодніпровського району Дніпропетровщини Ярослав Журавель.

Джерело: голова Верхньодніпровської райради Артем Кравченко у коментарі "Радіо Свобода", штаб ООС

Деталі: Бойовики передали тіло сержанта 21 липня. Журавель був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

За словами Кравченка, церемонія прощання з бійцем запланована на 23 липня. Поховають загиблого в його рідному селі Андріївка Дніпропетровської області.

Сержанту було 40 років. Удома на нього чекали дружина та двоє доньок.

Дослівно штаб ООС: "Після проведеної процедури упізнання та судово-медичної експертизи тіла, яке 21 липня представники російсько-окупаційних військ передали на підконтрольну уряду України територію, було встановлено, що це – сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим, під час обстрілу з боку збройних формувань РФ 13 липня евакуаційної групи поблизу населеного пункту Зайцеве".

"Українська правда" у Threads

Теми: війна
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