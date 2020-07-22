Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стало відоме ім'я бійця, який загинув під Зайцевим

Середа, 22 липня 2020, 17:44

Українським сержантом, який загинув 13 липня під Зайцевим на Донбасі, виявився уродженець Верхньодніпровського району Дніпропетровщини Ярослав Журавель.

Джерело: голова Верхньодніпровської райради Артем Кравченко у коментарі "Радіо Свобода", штаб ООС

Деталі: Бойовики передали тіло сержанта 21 липня. Журавель був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

За словами Кравченка, церемонія прощання з бійцем запланована на 23 липня. Поховають загиблого в його рідному селі Андріївка Дніпропетровської області.

Сержанту було 40 років. Удома на нього чекали дружина та двоє доньок.

Дослівно штаб ООС: "Після проведеної процедури упізнання та судово-медичної експертизи тіла, яке 21 липня представники російсько-окупаційних військ передали на підконтрольну уряду України територію, було встановлено, що це – сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим, під час обстрілу з боку збройних формувань РФ 13 липня евакуаційної групи поблизу населеного пункту Зайцеве".

Теми: війна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 липня: полтавський теракт, підпал будинку активіста

Зеленський хоче із Путіним підписати угоду про припинення вогню

"Плювок в очі фанам": ультрас Динамо відреагували на призначення Луческу

Довічно відсторонили від футболу віцепрезидента УАФ, який вдарив суддю

відео60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

фотоСБУ викрила банду "Князя", яка тероризувала три області

Усі новини...
війна
Бойовики знущалися над тілом вбитого медика
Бойовики передали ще одне тіло загиблого захисника – ОС
Тіло загиблого військового медика ідентифікували
Останні новини
08:56
Число нових випадків коронавірусу в Україні підскочило майже до тисячі
08:48
Парламент Хорватії затвердив новий уряд
08:44
На місці пожежі дому Шабуніна не знайшли решток вибухових предметів – поліція
08:39
У Словаччині після 18-годинних дебатів провалився вотум недовіри прем’єру
08:06
Світовий банк заступився за Шабуніна: Громадянське суспільство має виконувати місію
08:00
Головні новини четверга і ночі: полтавський теракт, підпал будинку Шабуніна
07:10
ООС: Українські бійці без втрат, у російських найманців – двоє поранених
06:13
Суперника Лукашенка триматимуть ще 15 днів під вартою
04:59
Пандемія: темпи поширення хвороби не зменшуються
03:51
На Буковині вкотре від COVID-19 одужали майже 100 хворих
Усі новини...