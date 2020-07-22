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Стало известно имя бойца, погибшего под Зайцевым

Среда, 22 июля 2020, 17:44
Стало известно имя бойца, погибшего под Зайцевым

Украинский сержантом, который погиб 13 июля под Зайцевым на Донбассе, оказался уроженец Верхнеднепровского района Днепропетровской области Ярослав Журавель.

Источник: председатель Верхнеднепровской райсовета Артем Кравченко в комментарии "Радио Свобода", штаб ООС

Детали: Боевики передали тело сержанта 21 июля. Журавель был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.

По словам Кравченко, церемония прощания с бойцом запланирована на 23 июля. Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка Днепропетровской области.

Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей.

Дословно штаб ООС: "После проведенной процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля представители российско-оккупационных войск передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было установлено, что это - сержант Ярослав Журавель, которого считали раненым во время обстрела со стороны вооруженных формирований РФ 13 июля эвакуационной группы вблизи населенного пункта Зайцево".

Темы: война
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