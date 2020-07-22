У Києві встановлять фонтан перед центральною станцією метро

У столиці облаштують територію, прилеглу до будівлі станції метрополітену "Арсенальна".

Джерело: пресслужба Київської міськради

Дослівно: "Територія біля цієї станції метрополітену нині є важливою локацією міста, де щодня перебувають тисячі осіб. Проте наразі вона вже не відповідає сучасним тенденціям. Тож виникла необхідність відновити історичне середовище міста та адаптувати його до нових вимог та умов проживання.

Так, заплановано створити привабливу для туристів пішохідну та рекреаційну зону, сформувати об’ємно-просторовий ансамбль, у перспективі облаштувати фонтан".

Деталі: Чиновники запевняють, що реалізація цього розпорядження не потребує витрат з міського бюджету. Фінансування робіт відбудеться за рахунок коштів, "залучених у встановленому порядку відповідно до протоколу засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури" Києва.