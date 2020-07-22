В Киеве установят фонтан перед центральной станцией метро
В столице обустроят территорию, прилегающую к зданию станции метрополитена "Арсенальная".
Источник: пресс-служба Киевского горсовета
Дословно: "Территория у этой станции метрополитена сейчас является важной локацией города, где ежедневно находятся тысячи человек. Однако пока она уже не соответствует современным тенденциям. Поэтому возникла необходимость восстановить историческую среду города и адаптировать его к новым требованиям и условиям обитания.
Так, планируется создать привлекательную для туристов пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, в перспективе обустроить фонтан".
Детали: Чиновники уверяют, что реализация этого распоряжения не требует затрат из городского бюджета. Финансирование работ произойдет за счет средств, "привлеченных в установленном порядке в соответствии с протоколом заседания постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры" Киева.