В Киеве установят фонтан перед центральной станцией метро

В столице обустроят территорию, прилегающую к зданию станции метрополитена "Арсенальная".

Источник: пресс-служба Киевского горсовета

Дословно: "Территория у этой станции метрополитена сейчас является важной локацией города, где ежедневно находятся тысячи человек. Однако пока она уже не соответствует современным тенденциям. Поэтому возникла необходимость восстановить историческую среду города и адаптировать его к новым требованиям и условиям обитания.

Так, планируется создать привлекательную для туристов пешеходную и рекреационную зону, сформировать объемно-пространственный ансамбль, в перспективе обустроить фонтан".

Детали: Чиновники уверяют, что реализация этого распоряжения не требует затрат из городского бюджета. Финансирование работ произойдет за счет средств, "привлеченных в установленном порядке в соответствии с протоколом заседания постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры" Киева.