У рекламі Трампа використали фото з Майдану для ілюстрації хаосу

У рекламі Дональда Трампа використали фото з Майдану для протиставлення "порядку і хаосу".

Як пише "Європейська правда", на рекламу звернули увагу американські користувачі Twitter, які помітили, що друге фото зроблене явно не у США.

На картинці зі слоганом "Громадська безпека або хаос та насильство" з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року, на якому протестувальники намагаються вирвати кийок у правоохоронця.

Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа і можливо бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Нижче у рекламі зазначений офіційний домен сайту кампанії Трампа – donaldjtrump.com.