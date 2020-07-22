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У рекламі Трампа використали фото з Майдану для ілюстрації хаосу

Середа, 22 липня 2020, 17:56

У рекламі Дональда Трампа використали фото з Майдану для протиставлення "порядку і хаосу".

Як пише "Європейська правда", на рекламу звернули увагу американські користувачі Twitter, які помітили, що друге фото зроблене явно не у США.

На картинці зі слоганом "Громадська безпека або хаос та насильство" з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року, на якому протестувальники намагаються вирвати кийок у правоохоронця.   

 

Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа і можливо бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Нижче у рекламі зазначений офіційний домен сайту кампанії Трампа – donaldjtrump.com.

Теми: СШАТрампрекламаМайдан


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