Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У рекламі Трампа використали фото з Майдану для ілюстрації хаосу

Середа, 22 липня 2020, 17:56

У рекламі Дональда Трампа використали фото з Майдану для протиставлення "порядку і хаосу".

Як пише "Європейська правда", на рекламу звернули увагу американські користувачі Twitter, які помітили, що друге фото зроблене явно не у США.

На картинці зі слоганом "Громадська безпека або хаос та насильство" з одного боку розміщене фото Дональда Трампа, з іншого – фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року, на якому протестувальники намагаються вирвати кийок у правоохоронця.   

 

Повідомлення у рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але вона є частиною кампанії за переобрання Трампа і можливо бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Нижче у рекламі зазначений офіційний домен сайту кампанії Трампа – donaldjtrump.com.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампрекламаМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: