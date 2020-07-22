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В рекламе Трампа использовали фото с Майдана для иллюстрации хаоса

Среда, 22 июля 2020, 17:56

В рекламе Дональда Трампа использовали фото с Майдана для противопоставления "порядка и хаоса".

Как пишет "Европейская правда", на рекламу обратили внимание американские пользователи Twitter, заметив, что второе фото сделано явно не в США.

На картинке со слоганом "Общественная безопасность или хаос и насилие" с одной стороны размещено фото Дональда Трампа, с другой - фото событий Революции достоинства, сделанное 18 февраля 2014 года, на котором протестующие пытаются вырвать дубинку у правоохранителя.

 

Сообщение в рекламе адресованное от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и можно видеть, что реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Ниже в рекламе указан официальный домен сайта кампании Трампа - donaldjtrump.com.

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Темы: СШАТрампрекламаМайдан
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