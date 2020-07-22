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Суд Варшави заарештував екскерівника Укравтодору на три місяці

Середа, 22 липня 2020, 18:38

Районний суд Варшави заарештував на три місяці колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака та Яцека П., якого слідство вважає його спільником.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

У справі колишнього командира військової частини ГРОМ Даріуша З. суд прийняв рішення про умовний арешт. Його можна буде звільнити, якщо він заплатить 1 мільйон злотих застави.

Речниця прокуратури Варшави Мірослава Чир заявила, що рішення щодо Даріуша З. буде оскаржено.

Нагадаємо, 21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

Читайте також: "Велике будівництво" Новака. Чому в Польщі затримали екскерівника "Укравтодору"

Теми: УкравтодорПольща


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