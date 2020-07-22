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Суд Варшавы арестовал экс-главу Укравтодора на три месяца

Среда, 22 июля 2020, 18:38

Районный суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

В деле бывшего командира воинской части ГРОМ Дариуша С. суд принял решение об условном арестt. Его можно будет освободить, если он заплатит 1 миллион злотых залога.

Пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Мирослава Чир заявила, что решение относительно Дариуша С. будет обжаловано.

Напомним, 21 июля прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш С. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины - Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении бывшего министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

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Темы: УкравтодорПольша


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