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В Росії ухвалили путінський закон про "патріотичне зомбування" дітей

Середа, 22 липня 2020, 19:35
В Росії ухвалили путінський закон про патріотичне зомбування дітей

Держдума Росії у середу, 22 липня, ухвалила у третьому остаточному читанні запропоновані президентом Володимиром Путіним зміни до закону про освіту.

Джерело: російська служба "Радио Свобода"

Деталі: Зміни стосуються виховної роботи в школах. Передбачається, що виховні програми будуть включені в освітні шкільні програми. Буде складатися календарний план виховної роботи, який реалізовуватиметься протягом року.

Виховання у законопроєкті охарактеризоване як "діяльність, спрямована на розвиток особистості, створення умов для самовизначення і соціалізації учнів на основі соціокультурних, духовно-моральних цінностей і прийнятих в російському суспільстві правил і норм поведінки", а також як "формування в учнів почуття патріотизму, громадянськості, поваги до пам’яті захисників Вітчизни та подвигам Героїв Вітчизни, закону і правопорядку, людини праці і старшого покоління, взаємної поваги, бережливого ставлення до культурної спадщини і традицій багатонаціонального народу Російської Федерації, природи та навколишнього середовища".

У виданні зазначають, що це формулювання безпосередньо засноване на схвалених нещодавно поправках до Конституції, де мовиться, що держава повинна створювати умови для виховання в дітях "патріотизму і громадянськості, а також поваги до пам’яті захисників Вітчизни та старшого покоління".

Передісторія: Путін вніс законопроєкт до Держдуми у травні, ще до того, як поправки були схвалені на так званому всеросійському голосуванні. Це викликало питання, але прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що раз поправки обговорюють у суспільстві, то і у посиланні на них в законопроєкті немає нічого незвичайного.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяПутінпропагандадіти
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