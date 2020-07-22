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В России приняли путинский закон о "патриотическом зомбировании" детей

Среда, 22 июля 2020, 19:35
В России приняли путинский закон о патриотическом зомбировании детей

Госдума России в среду приняла в третьем окончательном чтении предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании.

Источник: российская служба "Радио Свобода"

Детали: Изменения касаются воспитательной работы в школах. Предполагается, что воспитательные программы будут включены в образовательные школьные программы. Будет составляться календарный план воспитательной работы, который будет реализовываться в течение года.

Воспитание в законопроекте охарактеризовано как "деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения", а также как "формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде" (орфография оригинала сохранена. – РС).

Издание объясняет, что эта формулировка напрямую основана на принятых недавно поправках к Конституции, где говорится, что государство должно создавать условия для воспитания в детях "патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению".

Предыстория: Путин внёс законопроект в Госдуму в мае, ещё до того, как поправки были одобрены на так называемом всероссийском голосовании. Это вызвало вопросы, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что раз поправки обсуждаются в обществе, то и в ссылке на них в законопроекте нет ничего необычного.

Темы: РосcияПутинпропагандадети
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