Ідентифікували росіян, які розстріляли нацгвардійців у 2014 році

У кримінальному провадженні за фактом бойових дій під час окупації міста Лисичанська ідентифіковано учасників незаконних збройних формувань РФ, які обстріляли групу військовослужбовців.

Джерело: Офіс генпрокурора, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: Прокурори спільно зі слідчими СБУ зібрали достатньо доказів на підтвердження причетності до вчинення злочину двох громадян Російської Федерації та трьох місцевих мешканців.

За даними УП, росіяни – Дружинін Ігор Валерійович (04.06.1985 р.н.) та Волков Дмитро Сергійович (13.09.1987 р.н.).

П’ятьом особам повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 КК України).

Слідство зазначає, що 23 липня 2014 року учасники озброєних підрозділів "Восток-13" та "Сибір" утворили засідку на підступах до міста.

Під час наступальної операції підрозділів Нацгвардії України під час звільнення Лисичанська учасники НЗФ РФ обстріляли зі снайперської, стрілецької та автоматичної зброї.

Від кулі снайпера генерал-майор (посмертно) Нацгвардії Олександр Радієвський загинув, ще троє військовослужбовців Національної гвардії України отримали смертельні тілесні ушкодження, 11 нацгвардійців під час обстрілів поранено.

Доповнено: За дописами у російській соцмережі Вконтакте "Українській правді" вдалось ідентифікувати чоловіків, які, ймовірно, є підозрюваними.

Так, Дмитро Волков із Москви, чия дата народження співпадає з датою народження підозрюваного, самостійно писав на власній сторінці, що був у Криму під час "руской вєсни" та на війні на Донбасі, яку він називає "громадянською". Волков стверджує, що отримав на війні поранення, 2 тижні був у госпіталі. Згодом він пішов на державну службу і отримав чин державного радника.

Дмитро Волков фото: вк

скріншот: вк

У 2014 році він також описував свою участь в тому самому бої, про який каже українська прокуратура та публікував фото документів українських військових. Займається виробництвом соків.

скріншот: вк

У нього в друзях є також чоловік на ім'я Ігор Дружинін, чия дата народження також співпадає з підозрюваним. Він мешкає у місті Електрогорськ, Московської області. Разом із дружиною займається виробництвом чаю. У ЗМІ він фігурував як заступник голови місцевого відделення ветеранської організації "Боевое Братство". У цій ролі у 2017 році Дружинін займався відправкою "гуманітарного вантажу" на Донеччину.

Ігор Дружинін фото: вк

Скріншот місцевого ЗМІ

Волков і Дружинін, судячи з дописів, знайомі. Вони обидва цікавляться слов'янофільством, староруськими обрядами, святами тощо, публікують націоналістичні дописи, зокрема, із запереченням української державності.