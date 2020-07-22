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Идентифицировали россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году

Среда, 22 июля 2020, 20:03
Идентифицировали россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году
фото: соцсети

В уголовном производстве по факту боевых действий во время оккупации города Лисичанска идентифицированы участникы незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих.

Источник: Офис генпрокурора, источники УП в правоохранительных органах

Детали: Прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточно доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей.

По данным УП, россияне - Дружинин Игорь Валерьевич (04.06.1985 г.р.) и Волков Дмитрий Сергеевич (13.09.1987 г.р.).

Пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Следствие отмечает, что 23 июля 2014 участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" образовали засаду на подступах к городу. Во время наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НЗФ РФ обстреляли их из снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

От пули снайпера генерал-майор (посмертно) Нацгвардии Александр Радиевская погиб, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев во время обстрелов ранены.

Дополнено: По сообщениями в российской соцсети Вконтакте "Украинской правде" удалось идентифицировать мужчин, которые, вероятно, являются подозреваемыми.

Так, Дмитрий Волков из Москвы, чья дата рождения совпадает с датой рождения подозреваемого, сам писал на собственной странице, что был в Крыму во время "руской весны" и на войне в Донбассе, которую он называет "гражданской". Волков утверждает, что получил на войне ранения, 2 недели был в госпитале. Впоследствии он пошел на государственную службу и получил чин государственного советника.

 
Дмитрий Волков
 

В 2014 году он также описывал свое участие в том же бою, о котором говорит украинская прокуратура и публиковал фото документов украинских военных. На данный момент занимается производством соков.

 
 
 

У него в друзьях есть также человек по имени Игорь Дружинин, чья дата рождения также совпадает с подозреваемым. Он живет в городе Электрогорск, Московской области. Вместе с женой занимается производством чая. В СМИ он фигурировал как заместитель председателя местного отделения ветеранской организации "Боевое Братство". В этой роли в 2017 году Дружинин занимался отправкой "гуманитарного груза" в Донецкую область.

 
Игорь Дружинин
 
скриншот местного СМИ

Волков и Дружинин, судя по сообщений, знакомы. Они оба интересуются славянофильством, древнерусскими обрядами, праздниками и т.д., публикуют националистические сообщения, в частности, с отрицанием украинской государственности.

 
Посередине – Игорь Дружинин

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораДонбассвойнаоккупация
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