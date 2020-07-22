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Прем'єр Британії: Росія не впливала на голосування за Brexit

Середа, 22 липня 2020, 20:32

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув припущення про те, що на голосування про вихід з Європейського союзу вплинуло втручання Росії.

Про це Джонсон сказав під час виступу в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Люди цієї країни не голосували за вихід з ЄС через тиск з боку Росії чи російське втручання - вони проголосували, тому що хотіли повернути собі контроль", - заявив Джонсон.

"Саме Британія веде світ у застереженні про російське втручання", - додав прем'єр, який був провідною фігурою в кампанії за Brexit.

Звіт парламентського комітету з розвідки і безпеки, опублікований у вівторок, показав, що Росія є ворожою державою, що представляє значну загрозу для Британії і Заходу на різних фронтах, і закликав розвідувальні служби розслідувати можливе втручання Росії в Brexit.

Уряд відкинув будь-яку критику і заявив, що нема потреби в подальшому розгляді.

"Ми категорично відкидаємо будь-які припущення про те, що Британія активно уникала розслідування проти Росії. Ми не боїмося діяти там, де це необхідно, щоб захистити Британію і наших союзників від будь-якої загрози", - заявив в парламенті міністр безпеки Джеймс Брокеншір.

Уряд заявив, що вжив заходів з часу проведення розслідування, яке було завершено в березні минулого року, і запропонує закон про протидію "ворожій державній діяльності" для більш ефективної протидії шпигунській загрозі.



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