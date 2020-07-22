Премьер Британии: Россия не влияла на голосование за Brexit

Премьер-министр Борис Джонсон отверг предположения о том, что на голосование о выходе из Европейского союза оказало влияние вмешательство России.

Об этом Джонсон сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Люди этой страны не голосовали за выход из ЕС из-за давления со стороны России или российского вмешательства - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль", - заявил Джонсон.

"Именно Великобритания ведет мир в предостережении о российском вмешательстве", - добавил премьер, который был ведущей фигурой в кампании за Brexit.

Отчет парламентского комитета по разведке и безопасности, опубликованный во вторник, показал, что Россия является враждебной державой, представляющей значительную угрозу для Британии и Запада на разных фронтах, и призвал разведывательные службы расследовать возможное вмешательство России в Brexit.

Правительство отвергло любую критику и заявило, что нет необходимости в дальнейшем рассмотрении.

"Мы категорически отвергаем любые предположения о том, что Великобритания активно избегала расследования против России. Мы не боимся действовать там, где это необходимо, чтобы защитить Великобританию и наших союзников от любой угрозы", - заявил в парламенте министр безопасности Джеймс Брокеншир.

Правительство заявило, что оно приняло меры со времени проведения расследования, которое было завершено в марте прошлого года, и будет выдвигать закон о противодействии "враждебной государственной деятельности" для более эффективного противодействия шпионской угрозе.