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Суддя отримав 7 років в’язниці за хабар у $2500

Четвер, 23 липня 2020, 00:45
Суддя отримав 7 років в’язниці за хабар у $2500

Вищий антикорупційний суд визнав винним у хабарництві суддю Малиновського суду Одеси та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. 

Джерело: ВАКС у facebook

Деталі: Окрім позбавлення волі, засудженому забороняється обіймати посаду судді та будь-які посади у правоохоронних органах на 3 роки. Також у нього конфіскують все майно. 

За інформацією "Центру протидії корупції", спіймали на хабарі суддю Анатолія Целуха. 

Зазначається, що за 2500 $ суддя обіцяв прийняти рішення в інтересах іншої особи з використанням свого службового становища. 

 
Фото: НАБУ

Допоки вирок не вступить у дію, суд залишив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тис грн.

"На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення", – підсумували в суді.

Передісторія: 

  • У березні 2019 року детективи НАБУ викрили на отриманні хабара суддю Малиновського районного суду Одеси. За інформацією пресслужби, він отримав 2,5 тисячі доларів за ухвалення рішення на користь громадянина у цивільній справі щодо вирішення житлового спору.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний судсудхабарОдеса
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