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Судья получил 7 лет тюрьмы за взятку в $2500

Четверг, 23 июля 2020, 00:45

Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве судью Малиновского суда Одессы и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Источник: ВАКС в facebook

Детали: Кроме лишения свободы, осужденному запрещается занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года. Также у него конфискуют все имущество.

По информации "Центра противодействия коррупции", поймали на взятке судью Анатолия Целуха.

Отмечается, что за 2500 $ судья обещал принять решение в интересах другого лица с использованием своего служебного положения.

 
Фото: НАБУ

Пока приговор не вступит в действие, суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс грн.

"Приговор может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения", – подытожили в суде.

Предыстория:

  • В марте 2019 детективы НАБУ уличили в получении взятки судью Малиновского районного суда Одессы. По информации пресс-службы, он получил 2,5 тысячи долларов за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судсудвзяткаОдесса


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