Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судья получил 7 лет тюрьмы за взятку в $2500

Четверг, 23 июля 2020, 00:45
Судья получил 7 лет тюрьмы за взятку в $2500

Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве судью Малиновского суда Одессы и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Источник: ВАКС в facebook

Детали: Кроме лишения свободы, осужденному запрещается занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года. Также у него конфискуют все имущество.

По информации "Центра противодействия коррупции", поймали на взятке судью Анатолия Целуха.

Отмечается, что за 2500 $ судья обещал принять решение в интересах другого лица с использованием своего служебного положения.

 
Фото: НАБУ

Пока приговор не вступит в действие, суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс грн.

"Приговор может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения", – подытожили в суде.

Предыстория:

  • В марте 2019 детективы НАБУ уличили в получении взятки судью Малиновского районного суда Одессы. По информации пресс-службы, он получил 2,5 тысячи долларов за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судсудвзяткаОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: