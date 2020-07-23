Судья получил 7 лет тюрьмы за взятку в $2500
Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве судью Малиновского суда Одессы и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Источник: ВАКС в facebook
Детали: Кроме лишения свободы, осужденному запрещается занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года. Также у него конфискуют все имущество.
По информации "Центра противодействия коррупции", поймали на взятке судью Анатолия Целуха.
Отмечается, что за 2500 $ судья обещал принять решение в интересах другого лица с использованием своего служебного положения.
Пока приговор не вступит в действие, суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс грн.
"Приговор может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения", – подытожили в суде.
Предыстория:
- В марте 2019 детективы НАБУ уличили в получении взятки судью Малиновского районного суда Одессы. По информации пресс-службы, он получил 2,5 тысячи долларов за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.