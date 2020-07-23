В СБУ заявили, що за півріччя вилучили більше півтони наркотиків

Служба безпеки заявила, що за півроку ліквідувала 11 нарколабораторій і вилучила 334 кілограми наркотиків, 27 кілограм психотропів та 188 кілограм прекурсорів.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: СБУ також виявила порушення митних правил на 150 мільйонів гривень.

За цей же період за напрямом боротьби з міжнародним наркобізнесом слідчими спецслужби та за матеріалами СБУ розпочато 105 досудових розслідувань. Наразі засуджено 31 особу.