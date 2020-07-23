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В СБУ заявили, що за півріччя вилучили більше півтони наркотиків

Четвер, 23 липня 2020, 02:03

Служба безпеки заявила, що за півроку ліквідувала 11 нарколабораторій і вилучила 334 кілограми наркотиків, 27 кілограм психотропів та 188 кілограм прекурсорів. 

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: СБУ також виявила порушення митних правил на 150 мільйонів гривень.

За цей же період за напрямом боротьби з міжнародним наркобізнесом слідчими спецслужби та за матеріалами СБУ розпочато 105 досудових розслідувань. Наразі засуджено 31 особу. 

 
Фото: СБУ

Українська правда
Теми: СБУнаркотики


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