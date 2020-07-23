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В СБУ заявили, что за полгода изъяли более полтонны наркотиков

Четверг, 23 июля 2020, 02:03

Служба безопасности заявила, что за полгода ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла 334 килограммов наркотиков, 27 килограмм психотропных и 188 килограмм прекурсоров.

Источник: сообщение СБУ

Детали: СБУ также выявила нарушения таможенных правил на 150 миллионовгривен.

За этот же период по направлению борьбы с наркобизнесом следователями спецслужбы и по материалам СБУ начато 105 досудебных расследований. Сейчас осужден 31 человек.

 
Фото: СБУ

Украинская правда
Темы: СБУнаркотики


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