В СБУ заявили, что за полгода изъяли более полтонны наркотиков

Служба безопасности заявила, что за полгода ликвидировала 11 нарколабораторий и изъяла 334 килограммов наркотиков, 27 килограмм психотропных и 188 килограмм прекурсоров.

Источник: сообщение СБУ

Детали: СБУ также выявила нарушения таможенных правил на 150 миллионовгривен.

За этот же период по направлению борьбы с наркобизнесом следователями спецслужбы и по материалам СБУ начато 105 досудебных расследований. Сейчас осужден 31 человек.