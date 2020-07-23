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Коронавірус в Україні: за добу знову захворіли більше, ніж одужали

Четвер, 23 липня 2020, 08:45
Коронавірус в Україні: за добу знову захворіли більше, ніж одужали

За добу 22 липня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 856 особам, одужали 828 хворих, померли 17 осіб.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків за добу знову в Києві – 112 хворих. Ще 32 випадки зафіксовано в Київській області.

У Львівській області – 109 нових хворих за добу, але аж 4 летальних випадки.

В Івано-Франківській області – 76 нових випадків, 2 летальних.

У Рівненській області – 71 випадок, без летальних.

У Харківській області – 64 нових випадки, один летальний.

На Закарпатті в середу виявили 63 хворих, а 3 хворих померли.

У Вінницькій області – 52 нових випадки й 1 летальний.

В Одеській області захворіла 31 людина, 1 людина з коронавірусом померла.

 
УП

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 61 851 особи, з них 34 000 людей одужали, але 1 551 хворий помер.

Зараз на COVID-19 хворіють 26 300 українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за весь час тестувань коронавірус виявили у 4 400 дітей і 8 153 медичних працівників (за останню добу – у 71 дитини і 50 медпрацівників).  

22 липня було в Україні здійснено 29 726 тестувань, із них 14 498 методом ПЛР і 15 228 методом ІФА

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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