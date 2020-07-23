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Коронавирус в Украине: за сутки опять заболели больше, чем выздоровели

Четверг, 23 июля 2020, 08:45

За сутки 22 июля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 856 людям, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек.

Источник: данный СНБО

Детали: Больше всего новых случаев за сутки снова в Киеве – 112 больных. Еще 32 случая зафиксировано в Киевской области.

Во Львовской области – 109 новых больных в сутки, но аж 4 летальных случая.

В Ивано-Франковской области – 76 новых случаев, 2 летальных.

В Ровенской области – 71 случай, без летальных.

В Харьковской области – 64 новых случая, один летальный.

На Закарпатье в среду обнаружили 63 больных, а 3 больных умерли.

В Винницкой области – 52 новых случая и 1 летальный.

В Одесской области заболел 31 человек, 1 человек с коронавирусом умер

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 61 851 человека, из них 34 000 человек выздоровели, но 1551 больной умер.

Сейчас COVID-19 болеют 26 300 украинцев.

УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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