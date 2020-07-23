У Франції діти врятувались від пожежі, вистрибнувши з вікна у натовп людей

У французькому Греноблі двоє маленьких братів дивом врятувались від пожежі, вистрибнувши з вікна своєї квартири у натовп сусідів, які спіймали їх унизу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Двоє хлопчиків, віком 3 та 10 років, були вдома самі, коли в їхньому будинку спалахнула пожежа.

Драматичні відеокадри порятунку показують, як старший брат скинув молодшого з вікна третього поверху, тримаючи малого за одяг. На щастя, його впіймали люди під будинком. Потім хлопець вистрибнув сам.

Дітей госпіталізували для обстеження, але, за попередньою інформацією, їх скоро випишуть.

Загалом через пожежу були госпіталізовані з 17 жителів будинку. Четверо з людей, які зловили хлопчиків, також були доставлені в лікарню, щоб перевірити, чи не зламали вони кістки, коли ловили хлопчиків.

Хлопчики падали приблизно з 10-метрової висоти. Відомо, що принаймні один чоловік, який допомагав зловити дітей, зламав зап’ястя.

Очевидці розповіли, що не знали, що робити коли почалася пожежа. Вони хотіли зламати двері, але це було неможливо, тому вийшли на вулицю і кричали хлопчикам стрибнути в їх обійми.

Причина пожежі, яка почалась у вітальні квартири, не відома.

Нагадаємо, у 2018 році мігрант з Малі Мамуду Гассама зумів врятувати хлопчика, який звисав з балкона четвертого поверху, та отримав французьке громадянство.