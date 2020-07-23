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Во Франции дети спаслись от пожара, выпрыгнув из окна в толпу людей

Четверг, 23 июля 2020, 10:32

Во французском Гренобле двое маленьких братьев чудом спаслись от пожара, выпрыгнув из окна своей квартиры в толпу соседей, которые поймали их внизу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Двое мальчиков в возрасте 3 и 10 лет были дома одни, когда в их доме вспыхнул пожар.

Драматические видеокадры спасения показывают, как старший брат сбросил младшего из окна третьего этажа, держа малыша за одежду. К счастью, его поймали люди под домом. Затем парень выпрыгнул сам.

Детей госпитализировали для обследования, но, по предварительной информации, их скоро выпишут.

В общем из-за пожара были госпитализированы с 17 жителей дома. Четверо из людей, которые поймали мальчиков, также были доставлены в больницу, чтобы проверить, не сломали ли они кости, когда ловили мальчиков.

Мальчики падали примерно с 10-метровой высоты. Известно, что по крайней мере один человек, который помогал поймать детей, сломал запястье.

Очевидцы рассказали, что не знали, что делать когда начался пожар. Они хотели взломать дверь, но это было невозможно, поэтому вышли на улицу и кричали мальчикам прыгнуть в их объятия.

Причина пожара, который начался в гостиной квартиры, не известна.

Напомним, в 2018 году мигрант из Мали Мамуд Гассама сумел спасти мальчика, который свисал с балкона четвертого этажа, и получил французское гражданство.

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Темы: Францияпожарчрезвычайное происшествие
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