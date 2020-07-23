Мінівен врізався у вантажівку: 4 загиблих

Поліцейські розслідують обставини автопригоди, в якій на Волині загинули четверо людей.

Джерело: поліція Волинської області

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 липня в Літинському районі о 5.30 ранку на автодорозі М-12 поблизу села Лукашівка.

Попередньо встановлено, що в салоні автомобіля OPEL Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули.

Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та наразі госпіталізовані.

Після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління поліції та експерти НДЕКЦ.

Поліцейські встановлюють особи учасників аварії.